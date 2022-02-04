شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وعمرو الليثى أول الحاضرين فى جنازة عايدة عبد العزيز بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى والإعلامى عمرو الليثى إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد لتشييع جثمان الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، حيث رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد وإقامة العزاء حتى الآن.

الفنانة عايدة عبد العزيز رحلت بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 92 عاما. وتركت لنا بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

وشاركت عايدة عبد العزيز، فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.