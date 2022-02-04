دنيا سمير غانم في رسالة لوالدتها: "ربنا يقدرني أخليكي فخورة بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة جديدة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا، فيديو يجمعها بوالدتها، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يقدرني أخليكي فخورة بيا".

الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

يذكر أن دنيا سمير غانم، تستعد للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.