9 صور من جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز.. غياب نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهدت جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز، التي أقيمت عقب صلاة الجمعة 4 فبراير في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد غياب نجوم الفن.

وحضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أيمن عزب والإعلامي عمرو الليثي.

الموت غيّب عايدة عبدالعزيز عن عالمنا مساء أمس الخميس 3 فبراير بعد صراع مع المرض.

وقدمت عايدة، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".