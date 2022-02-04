بالصور| تشييع جثمان والدة المنتج محسن جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

وصلت قبل قليل أسرة المنتج محسن جابر للمشاركة في تشييع جثمان والدته، وأداء صلاة الجنازة عليها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان المنتج محسن جابر، أعلن صباح اليوم الجمعة، وفاة والدته الحاجة قدرية السيد علي الجزار.

وكتب محسن، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

وأضاف: "ستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المنتج محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقناة "مزيكا"، وكانت أولى إنتاجاته في منتصف السبعينات، وتعاون مع نجوم كبار، بينهم محمد عبده، عمرو دياب، نوال الزغبي، سميرة سعيد.