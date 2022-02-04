فن ومشاهير

الصور الأولى من جنازة المخرج جلال الشرقاوي.. ياسر جلال وأحمد شاكر يشاركان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

استقبل مسجد مصطفى محمود قبل قليل، جثمان المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، لأداء صلاة الجنازة عليه عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وشهدت الجنازة تواجد أسرة الراحل وفي مقدمتهم ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، كما حرص على التواجد والمشاركة في وداع الراحل الفنان ياسر جلال والفنان أحمد شاكر عبداللطيف.

جلال الشرقاوي توفي صباح اليوم الجمعة 4 فبراير بعد صراع مع فيروس ومضاعفاته، إذ تم نقله في أيامه الأخيرة لمستشفى العزل، وأكدت ابنته أن الرئة لا تستجيب للعلاج، طالبة من الجمهور ومن محبيه الدعاء له بأن تستجيب الرئة.

جلال الشرقاوي أحد أهم مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، كما شارك بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، بينها: "الخاتم"، "درب ابن برقوق"، "أيام المنيرة"، "الحب وأشياء أخرى"، "خلي بالك من عقلك"، "البدرون"، "وبقيت الذكريات".

ومن أعماله المسرحية كمخرج: "حودة كرامة"، "الخديوي"، "دستور يا أسيادنا"، "قصة الحي الغربي"، "ع الرصيف"، "عطية الإرهابية"، "بولوتيكا"، "تمر حنة"، "راقصة قطاع عام"، "الجوكر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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