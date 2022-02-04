فن ومشاهير

أشرف زكي وعمرو الليثي أول الحضور في جنازة عايدة عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على التواجد في جنازة الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز، والتي تُقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما شهدت الجنازة حضور الإعلامي عمرو الليثي للمشاركة في وداع الراحلة، التي غيبها الموت أمس الخميس 3 فبراير بعد صراع مع المرض.

وقدمت عايدة، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

محمد يوسف

محمد يوسف

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