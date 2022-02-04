تاجرة مخدرات وسلاح ولعوب تائبة وحماة ونيس.. أبرز أدوار عايدة عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

من جيل عشق التمثيل، ومنحه جُل طاقته، أخلصت لفنها، وبرعت في تجسيد كل الأدوار التي أُسندت إليها، نجمة قديرة، نجحت في ترك بصمتها المميزة على الأعمال التي شاركت بها، هي: عدلات، الهانم، حماة ونيس، الشيخة وفاء، وزاهية، الفنان الكبيرة عايدة عبدالعزيز.

الموت غيّب عايدة عن عالمنا بعد صراع مع المرض، مساء أمس الخميس 3 فبراير، ومن المقرر تشييع جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد قليل عقب أداء صلاة الجمعة.

عُرف عن عايدة قدرتها البارعة في رسم الشخصية التي تؤديها، ومن بين أبرز الأدوار التي لعبتها:

النمر والأنثى

لا أحد ينسى فنجان وقهوة عدلات، الذي لجأت إليها لتنتقم من الضابط وحيد، بعد محاولته فضح سرهم والقبض عليهم بتهمة الإتجار في المخدرات.

فيلم النمر والأنثى تأليف إبراهيم الموجي، وإخراج سمير سيف، بطولة عادل إمام، أثار الحكيم، إبراهيم الشرقاوي، أنور إسماعيل، مصطفى متولي.

خرج ولم يعد

هي سنية امرأة ريفية، تعيش مع زوجها وأولادهما دون تكلف، يقدرون الحياة بعيدًا عن عُقد المدينة.

خرج ولم يعد سيناريو وحوار عاصم توفيق، إخراج محمد خان، بطولة فريد شوقي، يحيى الفخراني، وليلى علوي.

بوابة إبليس

الهانم نضال تاجرة السلاح، واحدة من أشهر الشخصيات التي لعبتها عايدة في مشوارها الفني، جسدتها ضمن أحداث فيلم "بوابة إبليس" أخر أعمال الراحلة الفنانة مديحة كامل، وكان لها تعبير شهير تكرره في الفيلم "قانون الهانم".

"بوابة إبليس" تأليف محمد الباسوسي، إخراج عادل الأعصر، بطولة مديحة كامل، محمود حميدة، حسن الأسمر، ميمي جمال، هشام عبدالحميد.

كشف المستور

من روائع أفلام الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والمخرج الكبير الذي غاب عن عالمنا في شبابه عاطف الطيب، هو فيلم كشف المستور، وفيه قدمت عايدة دور الشيخة وفاء المغربي، غانية تابت وأصبحت داعية، ولكنها تخفي وراء هذا الوجه أمورًا أخرى، تكشفها "سلوى" نبيلة عبيد، وتعرف أنها على اتصال بشيوخ خارج البلاد يعدون للدولة الجديدة، فتهددها بفضح أمرها إذ لم تخبرها بمكان شخص تبحث عنه.

"كشف المستور" تأليف وحيد حامد، إخراج عاطف الطيب، بطولة نبيلة عبيد، يوسف شعبان، فاروق الفيشاوي، حسن كامي، نجوى فؤاد.

ضمير أبلة حكمت

وكيلة المدرسة المتطلعة لمنصب رئيستها والتي لعبت دورها الفنانة فاتن حمامة، هكذا ظهرت شخصية زاهية وجسدتها عايدة بتمكن كبير.

ضمير أبلة حكمت تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إنعام محمد علي، بطولة فاتن حمامة، عبلة كامل، محمود الجندي، يوسف شعبان، جميل راتب، إبراهيم يسري، سوسن بدر، أحمد مظهر، صلاح قابيل، نشوى مصطفى وصابرين.

يوميات ونيس

في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، لعبت عايدة دور أمينة هانم، حماة ونيس، ووالدة زوجته مايسة.

الجزء الأول من يوميات ونيس تأليف مهدي يوسف ومحمد صبحي، إخراج أحمد بدر الدين، بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، جميل راتب، سامح الشجيع، هدى هاني، فادي خفاجة، ريم أحمد، عبدالله مشرف.

رحلة المليون

هي نعمت زوجة لطفي الدمنهوري، ووالدة ابنيه نسمة وشريف في رحلة المليون.

"رحلة المليون" تأليف أحمد عوض، إخراج أحمد بدر الدين، بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، محمود القلعاوي، حسين الشربيني، سمية الألفي وشريف منير.

موجة حارة

مع المخرج محمد ياسين كان لعايدة موعد مع دور بمذاق مختلف في مسلسل "موجة حارة"، وهو من أواخر الأعمال التي شاركت بها، وعُرض عام 2013، وفيه لعبت دور خضرة الشناوية والدة حمادة غزلان (سيد رجب).

"موجة حارة" عن رواية لأسامة أنور عكاشة، إخراج محمد ياسين، بطولة إياد نصار، رانيا يوسف، جيهان فاضل، بيومي فؤاد، سيد رجب، درة، خالد سليم، معالي زايد، صبا مبارك، مدحت صالح، ودينا الشربيني.

بحب السيما

فيه لعبت دور والدة نعمات (ليلى علوي)، أم تقليدية بلمسة عايدة عبدالعزيز، لا ينسى أحد ممن شاهدوا الفيلم مشهد العزاء والذي ظهرت فيه وهي تسب واحدة من الحضور، لتؤكد لها أن ابنتها بعد وفاة زوجها لن تفكر في زواج أو رجال ولكن ستعكف على تربية طفليها.

فيلم بحب السيما بطولة ليلى علوي، محمود حميدة، منة شلبي، إدوارد، يوسف عثمان، وزكي فطين عبدالوهاب، تأليف هاني فوزي، وإخراج أسامة فوزي.