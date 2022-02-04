وفاة والدة المنتج محسن جابر.. وتشييع جنازتها من مسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المنتج محسن جابر، صباح اليوم الجمعة، وفاة والدته الحاجة قدرية السيد علي الجزار.

وكتب محسن، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

وأضاف: "ستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المنتج محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقناة "مزيكا"، وكانت أولى إنتاجاته في منتصف السبعينات من خلال ألبومات محمد الكحلاوي "حب الرسول يابا" و"مدد يا نبي"، وكان أحد المشاركين في إنتاج ألبوم فنان العرب محمد عبده "يا مركب الهند" و"أيوه"، وتعامل مع أبرز المطربين في العالم العربي منهم وردة، عمرو دياب، سميرة سعيد، نوال الزغبي.