رانيا فريد شوقي ناعية عايدة عبدالعزيز: "صناع الفن معرفوش يستفيدوا من موهبتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة عايدة عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس 3 فبراير 2022 بعد صراع مع المرض.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام: "من حظي اشتغلت مع الأستاذة الكبيرة عايدة عبدالعزيز في مسلسل (بنات× بنات) إخراج المخرجة الجميلة أمل أسعد".

وتابعت: "حقيقي كانت أيام جميلة ما بطلناش ضحك، قد إيه كانت إنسانة جميلة واثقة في موهبتها الكبيرة".

وأضافت: "للأسف صناع الفن.. معرفوش يستفيدوا من موهبتها إلا قليل.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وأعلن خبر وفاتها، الفنان منيرمكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلًا إن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض.

وقدمت عايدة، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، "ضمير أبلة حكمت".