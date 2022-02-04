كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني.. ويفجر مفاجأة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ 10 دقائق

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن رأيه في المواجهة المرتقبة بين نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزه على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، عقب نهاية مباراة نصف النهائي بين المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

هذا التأهل جعل مصر بقيادة نجمها محمد صلاح في مواجهة خاصة مع زميله في فريق ليفربول، ساديو ماني جناح السنغال، وذلك في نهائي البطولة الذي سيقام الأحد المقبل.

وعن هذه المباراة المرتقبة، قال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “لقد تابعنا ذلك عن كثب، إنجاز رائع لصلاح وماني، أيضا لعب نابي كيتا مع غينيا بطولة استثنائية”.

وأضاف: “ستكون مباراة نهائية مثيرة يوم الأحد، سيكون أحدهما سعيدًا حقًا حال فوزه باللقب الأفريقي، بينما سيكون الآخر أقل من ذلك بكثير، كلاهما لديه فرصة لتحقيق شيء كبير”.

وفاجأ كلوب الجماهير، بتعليقه حول تاريخ عودة ماني وصلاح للعب مع ليفربول، حيث أعطى تاريخا لا يبعد كثيرا عن موعد المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

وقال كلوب: “أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل. الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء”.

ويخوض ليفربول مواجهة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 أيام من النهائي، وهي مدة غير كافية أبدا للاستشفاء والراحة بعد هذه البطولة الماراثونية.سيفوز سيعود على الأرجح إلى وطنه من أجل الاحتفال بالكأس، ومن ثم، فإن من سيفوز سيعود إلى ليفربول الثلاثاء أو الأربعاء”.

يذكر أن منتخب مصر يسعى للفوز على السنغال في النهائي، وذلك لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.