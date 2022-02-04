وفاة مخرج “مدرسة المشاغبين” جلال الشرقاوي بمضاعفات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

توفي المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما نتيجة المعاناة من مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي وقت سابق، كشف نجل الراحل تامر الشرقاوي “عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة”.

وقال: “لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي”.

وأضاف: “والدي اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين”.

وأكد تامر الشرقاوي، أن والده المخرج جلال الشرقاوي، مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 9 أيام.

نبذة عنه

جلال الشرقاوي من مواليد 14 يونيو 1934، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.

بدأ مسيرته المهنية بإخراج عمله الأول “أرملة وثلاث بنات “عام 1965. كما أخرج عدداً كبيراً من المسرحيات منها “دستور يا أسيادنا”، و”عطية الإرهابية”، و”قصة الحى الغربي”، فيما تظل مسرحية “مدرسة المشاغبين” أشهر المسرحيات الكوميدية التي قام بإخراجها.