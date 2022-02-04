بالفيديو: نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو لها وهي تتمايل وأمامها قالب حلوى وسط أجواء من الفرح. وخطفت نادين الأنظار بإطلالتها العفوية والطبيعية من دون ماكياج وحولها عشرات البالونات باللون الأسود والذهبي.

وكان لافتاً للأنظار قالب الحلوى المميز، والمؤلف من عدة طبقات وتضمنه تصميماً فريداً على شكل شريط تصوير. ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها إذ تمنوا لها عاماً مليئاً بالنجاحات والفرح والصحة.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

في سياق منفصل، علقت نادين على الطقس البارد والعاصفة التي تضرب لبنان، وكذلك على أزمة الكهرباء التي يعاني منها اللبنانيون منذ سنوات عدة.

ونشرت نادين على حسابها عبر انستغرام صورتين تضمنت تعليق على الوضع ولكن بطريقة طريفة، حيث كُتب في الصورة الأولى: “بتكوني قاعدة بأمان الله تحت سبع حرامات عم تشربي شاي وتفصفصي بزر، بينزعولك سهرتك وبيعملولك مفاجأة وبيجيبوا هالكهربا، بتصيري بدك تقومي تشغلي الغسالة وتكنسي السجاد وتكوي الكويات وترفعي القازان”.

أما الصورة الثانية فجاء فيها: “حاسس إذا بفوت بتحمم هلق، بموت موتة ليوناردو دي كابريو بفيلم titanic”.

وأرفقت نادين نسيب نجيم الصورتين بالتعليق التالي: “بس اللبناني رح يفهم شو قصة الكهربا، وبالنسبة للبرد يلي ضارب لبنان بعد في الطقس ما ضربنا”.