خبر سار للمنتخب المصري قبل نهائي كأس إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على طلب الاتحاد المصري للعبة، وقرر تخفيف العقوبات التي أوقعها على منتخب مصر بسبب أحداث مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان الـ”كاف”، أعلن عن عقوبات على منتخب مصر بسبب أحداث مباراة المغرب، وتمثلت في إيقاف المدافع مروان داود لمباراتين، وتغريم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 100 ألف دولار، بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، أنه “في إطار السعي المستمر، وبعد جهود واتصالات مكثفة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي جلسة أمس الخميس للنظر في الالتماس المقدم من الاتحاد المصري على القرارات التي تم اتخاذها ضد منتخب مصر عقب مباراته أمام المغرب في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون”.

وأضاف البيان: “تقرر عقب الجلسة، إلغاء عقوبة الإيقاف مباراتين الصادرة بحق اللاعب مروان داوود، كما تم تخفيض العقوبة المالية الموقعة على كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى 50 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار، يسدد الاتحاد المصري 25 ألف دولار منها فقط، بينما تم رهن الـ25 ألفا الأخرى بتكرار الواقعة من كيروش”.

وأكد الاتحاد المصري، أن لجنة الانضباط في الـ”كاف”، قررت الإبقاء على عقوبة إيقاف روجر دوسا، مساعد كيروش، أربع مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر بلغ نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وسيواجه السنغال بعد غد الأحد.