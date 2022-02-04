ميرا مخايل بأول حفل لها في لبنان بعد عودتها إلى الساحة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية ميرا مخايل حفلًا فنيًا في لبنان وتحديدًا في الـ”بلازا بالاس” بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم الأحد 13 فبراير الحالي.

وعبّرت ميرا عن حماسها للقاء الجمهور في لبنان وقالت في منشور عبر حسابها الرسمية بموقع “تويتر”: “عيد الحب هالسنة غير.. لاقونا لنحتفل مع بعض”.

وستقدّم ميرا خلال الحفلة باقة أغنياتها التي يحبها الجمهور “حبك دلع” و”ولا ممكن” بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “جننتا” وغيرها من الأغاني التي يحبها الجمهور.

يذكر أن ميرا مخايل عادت إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة وأصدرت منذ فترة أغنية “جننتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع جورج قسيس. أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج كارين نيكولا وتم تصويره تحت إشراف جاد شويري وحقق أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب.