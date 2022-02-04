"هولاكو" حلم جلال الشرقاوى الذى لن يكتمل

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن تسود الوسط الفنى عامة والوسط المسرحى خاصة بوفاة المخرج الكبير جلال الشرقاوى، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، فجلال الشرقاوى يعد من أهم المخرجين المسرحيين فى مصر والوطن العربى، فقد قدم عروضا مسرحياً شكلت وجداننا وأصبحت جزء من ذاكرتنا، مثل " مدرسة المشاغبين، حودة كرامه، قشطة وعسل " وغيرهم الذين أثروا الحركة المسرحية.

حصل جلال الشرقاوى على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة كما حصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير إمتياز، ولم يتوقف عن ذلك بل سافر لفرنسا لدراسة الدراما بمعهد جوليان بروتو للدراما، وعاد ليعمل كأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج على يده العديد والعديد من النجوم الذين أصبحوا من أهم نجوم الساحة الفنية ليصبح بذلك بالفعل هو أستاذ الأجيال.

كان يعمل فى المسرح لآخر وقت قبل تعرضه للوعكة الصحية الأخيرة بإصابته بفيروس كورونا، وبرغم أنه تعدى 86، إلا أنه مجرد أن يرى خشبة المسرح يتحول لشاب صغير كله نشاط وحيوية، كان لديه العديد من الأحلام والمشاريع التى يود أن يقدمها للساحة الفنية لعل أخرهم مشروع "هولاكو"، الذى كان من المقرر تقديمه بالمسرح القومى إلا أنه توقف وتأجل لعدة مرات لأسباب كثيرة.