وصول جثمان الفنانة عايدة عبد العزيز لمسجد الشرطة لتشييع الجنازة.. صور

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، جثمان الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد لتشييعه بعد صلاة الجمعة، حيث رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة أمس الخميس بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد وإقامة العزاء حتى الآن.

ورحلت الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 92 عاما، وتركت بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".

كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التى حققتها خلال مشوارها الفنى، إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا، خاصة أنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع "كراسى" خلف باب شقتها.