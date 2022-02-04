شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المنتج محسن جابر وتشييع جنازتها بعد صلاة الجمعة من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج محسن جابر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وفاة والدته الحاجة قدرية السيد على الجزار، ومن المقرر تشييع جنازتها بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وكتب محسن جابر: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتى الحاجة قدرية السيد على الجزار وستقام الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



محسن جابر

ودعا المنتج محسن جابر، الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤخراً لإعادة النظر فى أمر مطربى المهرجانات الذين صدرت قرارات بإيقافهم مؤخراً، وقال جابر، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"،"ونحن على أبواب عام جديد أدعو من الله أن يكون عام سعيدا علينا وعلى جميع الشعوب العربية، وفي هذه المناسبة الجميلة ادعو أخى وصديقي الفنان هانى شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بمن فيهم فنانين المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالي قطع رزقهم، وأن يتم تقويم أغانيهم قبل نشرها".

وأضاف محسن جابر، فى رسالته، "لأن مصر هى بلد الإبداع ولم توقف في يوم من الأيام أى مبدع أو فنان عن العمل، وكلى ثقة أن الفنان هاني شاكر، سوف يعطي الفرصة للجميع".