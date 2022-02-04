شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج بعد تألق أبو جبل مع منتخب مصر: "لو جبت واد هسميه جاباسكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد فراج على الأداء البطولى لحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل بمباريات المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا، ومساهمته في تأهل المنتخب لنهائي البطولة بعد تصديه لركلات الترجيح بمباراة الكاميرون، وكتب: "أنا لو خلفت واد هسميه جاباسكي".

وحل أبو جبل بديلاً للنجم محمد الشناوى بمبارة دور الـ16 أمام كوت ديفوار، وتمكن خلال اللقاء من صد ركلة ترجيح ساهمت فى تأهل المنتخب لدور ربع النهائى الذى واجهت فيه مصر المنتخب المغربى.



فراج على انستجرام

من ناحية أخرى، هنأ النجم محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطنى، الشعب المصرى وزملاءه اللاعبين بالفوز على الكاميرون والتأهل لمواجهة السنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الأحد المقبل وتحقيق اللقب الثامن للفراعنة.

وكتب أبو جبل عبر حسابه مؤخراً على تويتر: "مبروك منتخب مصر، لاعيبة رجالة وعلى العهد إن شاء الله.. مبرووك شعب مصر".

وصعد منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبى أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.