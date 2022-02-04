شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة عبد العزيز قدمت 200 عمل فنى وعاشت وحدها بعد هجرة أولادها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، والتى استطاعت أن تقدم أعمالا فنية مميزة خلال مشوارها الفنى، وقدمت أكثر من 200 عمل فنى تنوع بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة، وكانت لأدوارها بصمة مميزة فى عقول وأذهان جمهورها سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح، وبمجرد ذكر اسم الفنانة عايدة عبد العزيز يأتى فى أذهاننا دورها المميزة فى فيلم "النمر والأنثى"، مع الزعيم عادل إمام، والتي كانت تجسد خلاله دور تاجرة مخدرات التى أوقعت عادل امام الذى جسد دور ضابط الشرطة وجعلت منه مدمنا.



عايدة عبد العزيز من فيلم النمر والانثى

لم يكن "النمر والأنثى" فقط هو صاحب العلامة المميزة للفنانة عايدة عبد العزيز فى مشوارها السينمائى، لكنها قدمت أعمال ذات رصيد قوى في التراث السينمائى المصرى، منها "حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد، يوميات نائب فى الأرياف، شهد الملكة، الواد محروس بتاع الوزير.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت". عايدة عبد العزيز

ومن أشهر أعمالها المسرحية "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولى"، "شىء فى صدرى"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية"، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة، خاصة أنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.



الفنانة عايدة عبد العزيز

وكانت صدمة عمرها بوفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم عام 2013 فى ألمانيا، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد، فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.