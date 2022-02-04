شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستعيد ذكرى تكريم والديها بفيديو قديم.. وإيمى تدعو لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى قديمة لتكريم والديها الراحلين، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، عبرت خلاله الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن أمنيتها بتكرار تجمعهم هذا فى تكريم لابنتها دنيا بأحد الجوائز الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل.

شاركت دنيا سمير غانم الفيديو الذى تظهر فيه وسط والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت على الفيديو "ربنا يقدرنى وأخليكى فخورة بيا"، وأرفقته بإيموجى قلب.



دنيا سمير غانم على انستجرام

كما عبرت الفنانة إيمى سمير غانم، عن اشتياقها لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت تدوينه عبر حسابها على إنستجرام، تدعو لهما، حيث كتبت: "الحمد لله دايما وأبدا يارب ارحمهما واغفر لهما كل يوم بيعدى عليا لوحدى من غيركم بنهار واحس قد إيه نفسى يرجع ليا يوم واحد واقعد تحت رجليكم إن شاء الله يارب الوقت يجرى أكتر، وكل حد عنده حبيب.. اتوفي ونفسه يشوفوا هيقابلوا في الجنة يارب".



ايمى سمير غانم على انستجرام

يشار إلى أن النجمة إيمى سمير غانم، أعربت - فى وقت سابق - عن امتنانها وسعادتها لكل من ساعدها فى الخروج من حالة الحزن التى لازمتها منذ وفاة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وحضور حفل توزيع جوائز JOY AWARDS وهى جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية، مقدمة الشكر لزوجها الفنان حسن الرداد وكل من ساهم سعادتها وإخراجها من حالة الحزن.

ونشرت ايمى، عبر حسابها على إنستجرام، محموعة صور جمعتها بزوجها الفنان حسن الراد، والنجمة ليلى علوى والإعلامية وفاء الكيلانى، صحبتها بتعليق: "شكرًا لمن جعلنى أبتسم، شكرًا لكم على إسعادى".

وتخطت النجمة إيمى سمير غانم أحزانها بعد وفاة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث حضرت إلى مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، لحضور حفل توزيع جوائز JOY AWARDS وهي جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية، والمخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب، وذلك بصحبة زوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان، وظهر على إيمى ودنيا حالة من السعادة قبل بدء الحفل بسبب تكريم والديها الراحلين وخطفا أعين المصريين بابتسامتهما.