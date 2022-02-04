شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الفنان والمخرج المسرحى جلال الشرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فارق النجم الكبير جلال الشرقاوى الحياة، صباح اليوم الجمعة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وسوف يتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ولم يتم موعد محدد للعزاء، ويرصد ”الخليج 365” معلومات لا يعرفها الجمهور عنه.

1- تخرج فى كلية العلوم عام 1954، ثم دبلوم علم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958.

2- عمل فى أكثر من وظيفة، منها التدريس بالمعهد ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وغيرها.

3- أخرج 50 مسرحية منها الخديوى والجوكر، ووصف مسرح مصر بقعدة الحشاشين.

4- أشاد بالفنان محمد سعد وقال فى تصريحات له إنه لابد أن يوقف تجسيده لشخصية اللمبى.

5- ألف فيلم "إلى أين" وفيلم "أعظم طفل في العالم" ومسرحية "طبيب رغم أنفه"، وغيرها.

6- وصف الممثلين الذين يعتذرون عن مسرحية مثل "هولاكو" بـ"الغباء أو الجهل".

7- يقول الشرقاوى، إن المصطلح الحقيقى لكلمة الموهبة هو القوة الداخلية للممثل وهى فى الحقيقة 3 قوى الذكاء والإرادة والحاسة العاطفية، وتلك القوى تمثل فى مجموعها القوى الداخلية التى تمثل الموهبة وهى متواجدة لدى كل إنسان وكل شخص يستطيع تنميتها للنجاح والابتكار فى مجاله.

8- كرم فى مهرجان المسرح العربى بمثابة جائزة حصل عليها عن مسيرة حياته الفنية لمدة 50 عاما.

9- أخرج ثلاثة أفلام من إنتاج الدولة، وفيلم إنتاج لبنانى، "أرملة وثلاث بنات"، "العيب"، و"الناس اللى جوة".

10- وجه رسالة للفنان أشرف عبد الباقى من قبل وهى "عزيزى الفنان الكبير أشرف عبد الباقي.. هاجمتك كتيرآ وأنت على رأس تياترو مصر ومسرح مصر، أما الآن فإني أحييك كثيرآ على مسرحيتك الجديده المعادي.. وفي كلتى الحالتين كان دافعي إلى ذلك هو حبي لك.. أطال الله في عمرك ومتعك بكامل الصحه والإبداع.