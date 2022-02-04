وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي عن 88 عاما متأثرا باصابته كورونا

كتب امير فتحي في الجمعة 4 فبراير 2022 11:50 صباحاً - توفي صباح اليوم الجمعة، المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما؛ متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنة المخرج الراحل الممثلة عبير الشرقاوي نبأ وفاة والدها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الشرقاوي قد تعرض لتدهور كبير في حالته الصحية، خلال الساعات الأخيرة التي سبقت وفاته، بحسب ما أعلن ابنه تامر الشرقاوي.

يذكر ان الراحل أخرج أكثر من خمسين مسرحية منها الخديوى والجوكر، ووصف مسرح مصر بقعدة الحشاشين كما ألف فيلم “إلى أين” وفيلم “أعظم طفل في العالم” ومسرحية “طبيب رغم أنفه”، وغيرها وأخرج ثلاثة أفلام من إنتاج الدولة، وفيلم إنتاج لبنانى، “أرملة وثلاث بنات”، “العيب”، و”الناس اللى جوة”.