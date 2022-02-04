كارول سماحة نجمة الأوبرا المصرية في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا فنيًا ساهرًا في دار الأوبر المصرية بالقاهرة يوم 16 شباط/فبراير الجاري وذلك بمناسبة عيد الحب.

وستقدّم كارول سماحة في المسرح الكبير لدار الأوبرا روائع أرشيفها وأجمل أغنياتها القديمة والجديدة، خاصةً الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب، بمشاركة الفرقة الموسيقية التي سيقودها د. محمد الموجي.

وعبّرت كارول عن سعادتها للقاء الجمهور المصري في دار الأوبر من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، إذ قالت: “أتشوق لرؤيتكم جميعا بحفلة استثنائية بعيد العشاق ليلة ١٦ فبراير، في دار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء”.

من جهة أخرى، تحصد كارول سماحة في الفترة الراهنة أصداء أغنيتها الجديدة “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إذ تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، وحصدت عددًا كبيرًا من التعليقات على صفحات كارول في مواقع التواصل الإجتماعي.