جوانا ملاح تعود لجمهورها بعد غياب.. “إنت عود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، أطلقت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح أغنيتها الجديدة “أنت عود” وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

الأغنية الجديدة كتبت كلماتها ولحنتها جوانا ملاح التي رحب الجمهور بعودتها للساحة الفنية بعد غياب طويل.

يذكر أن جوانا ملاح حققت شهرة كبيرة خلال مسيرتها الفنية من خلال مجموعة من الأغانيات التي لاقت انتشارًا واسعًا. ونالت جوانا ملاح شهرتها عبر مجموعة من الأغاني المميزة منها: “عليك عيني”، “أصعب قرار”، “سيناناي” وغيرها من الأغاني.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته إلا انها ابتعدت عن الساحة الفنية لأسباب مختلفة قبل أن تعود بأغاني منفردة بين الحين والآخر.

وكانت جوانا ملاح قد شاركت ببرنامج “ستوديو الفن” في العام 1992 عن فئة الأغاني الفلكلورية التقليدية وحصدت الميدالية الذهبية.

بينما أطلقت ألبومها الأول “على كل بهواك” في العام 1994.