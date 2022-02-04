رابح صقر رقم “واحد” بعد طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدَّر الفنان السعودي رابح صقر، المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا ومشاهدةً عبر موقع “يوتيوب”، وذلك بعد طرح أول أغنية في ألبومه الجديد بعنوان “واجد”.

وأغنية “واجد” من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان سهم، وهي الأولى التي يطرحها صقر ضمن ألبومه الجديد “الصقر 22”.

وتقول كلمات الأغنية: “واجد، كل يظن أنه صدق، وكل يظن أنه فرق، وكثير صارو من ورق، وأنا أتبسم للجميع، واجد، اللي يقول إنه جهل، ولو قلت له آسف زعل، لا عاد ترضي من رحل، والشايب الليلة رضيع.. واجد، اللي فتح أذنه كلام، واللي طعن كف السلام، واللي وجعني بالملام، والقلب ما يرضى يبيع.. واجد، خلوني ياما صار في، عطشان دلوك غارفي، كل وربي طار في، بس الرضى ما يستطيع، واجد، اللي خذا اللي أبي، وأنا أضحك لهذا الغبي، وبشوتنا ما هي عبي، عساني أرضيت الجميع”.

يذكر أن أغنية “واجد” حققت مليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.