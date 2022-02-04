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رحيل مخرج مدرسة المشاغبين.. جلال الشرقاوي يخسر معركته مع كورونا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيب الموت المخرج المسرحي المصري، جلال الشرقاوي، الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاماً، متأثراً بمضاعفات فيروس .

وأعلنت ابنته عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن الشرقاوي كان أصيب بكورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله إلى المستشفى ومكث في العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة.

نبذة عنه

جلال الشرقاوي من مواليد 14 يونيو 1934، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.

بدأ مسيرته المهنية بإخراج عمله الأول “أرملة وثلاث بنات “عام 1965. كما أخرج عدداً كبيراً من المسرحيات منها “دستور يا أسيادنا”، و”عطية الإرهابية”، و”قصة الحى الغربي”، فيما تظل مسرحية “مدرسة المشاغبين” أشهر المسرحيات الكوميدية التي قام بإخراجها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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