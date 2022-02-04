حسن الرداد في نشاط فني لافت.. “فنان شامل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الممثل المصري حسن الرداد، عن تفاصيل عرضه المسرحي الجديد “كازانوفا” ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي، والذي تدور فكرته في إطار استعراضي كوميدي يناقش فكرة الجمال الداخلي للإنسان. والعمل من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولته نسرين طافش وعمرو يوسف، ويُعد التعاون الفني الثاني الذي يجمعهما بعد 16 عاماً من الغياب منذ مشاركتهما في مسلسل “الدالي”.

وأعرب حسن الرداد عن سعادته برد الفعل الجماهيري تجاه عرضه الأخير “في نص الليل”، والذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا الاستعراضية حول فنانة شهيرة تتعرض للموت أثناء تصوير مشهد خطير في فيلم من إخراج زوجها، ويلجأ الزوج إلى فنانة بديلة لتقوم بدورها، فتنزعج الفنانة الراحلة وتلجأ إلى روح أحد المعجبين المهووسين ليقوم بإفساد الفيلم. والمسرحية مأخوذة عن النص المسرحي للكاتب الراحل بهجت قمر، ويكتبها نجله أيمن بهجت قمر، من إخراج عمرو عرفه، وشاركه بطولتها غادة عادل وريم مصطفى.

السباق الرمضاني

وكشف الرداد أنه يخوض السباق الرمضاني المقبل بأحداث مسلسل “بابلو”، ويجسد خلاله شخصية “سيد بابلو” في إطار الدراما التشويقية. ويناقش العمل تعريف المجتمع على كيفية التصدي للجرائم مثل الاتجار بالبشر وتأثيره على المجتمعات، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك في بطولته ساندي علي وأوري جودة.

وعن جديده السينمائي كشف الرداد أنه ينتظر طرح فيلمه “تحت تهديد السلاح”، بموسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ويجسد خلاله صاحب متجر سيارات يتورط بجريمة قتل، ومع تصاعد الأحداث تنقلب حياته رأساً على عقب. الفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب ومي عمر.

“توأم روحي”

وحول النجاح الجماهيري الذي حققه فيلمه “توأم روحي”، بعد طرحه على إحدى المنصات الرقمية، أوضح الرداد أن الفيلم كسر التابلوه السائد للسينما العربية بالفترة الماضية من خلال تقديمها أفلام الكوميديا والتشويق. وذكر أنه حلم تحقق منذ فترة طويلة، وأنه يجسد شخصية “عمر”، الذي يعمل في شركة خاصة، ويتزوج “ليلى” التي تجسد دورها الممثلة أمينة خليل. وخلال قضاء شهر العسل تغرق زوجته ولا يستطيع العثور عليها، حيث يستعرض الفيلم تأثير الصدمة على حياته، من شخص محب للحياة وناجح بعمله إلى شخص يمر باكتئاب شديد، ليذهب إلى طبيبة نفسية تجسد دورها الممثلة الراحلة رجاء الجداوي لتبدأ معه رحلة العلاج بالإيحاء النفسي. وتتوالى الأحداث الدرامية في إطار الرومانسية بأكثر من قصة يعيشها “عمر”، من خلال أحلامه وتظهر في تلك القصص «علياء»، التي تجسد دورها الممثلة التونسية عائشة بن أحمد. والفيلم من تأليف أماني السويسي وإخراج عثمان أبو لبن، وشارك في بطولته بيومي فؤاد.

المنصات الرقمية

وعن رأيه في عرض الأفلام السينمائية على المنصات الرقمية، قال: إنها لن تصبح بديلة لدور العرض السينمائي، وسيظل الذهاب إلى السينما متعة ترفيهية كبيرة. وأنا أثمِّن وجود المنصات الإلكترونية لأنها ستفتح المجال أمام صناع الأفلام لتقديم أعمال متنوعة وأكثر جرأة. وكشف الرداد عن سعادته بردود الفعل حول جلسة التصوير الأخيرة التي نالت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه اعتمد الشكل الغربي، مشيراً إلى أنه منذ احترافه المجال الفني أخذ على عاتقه التنوع في الأدوار وعدم تصنيفه في قالب فني محدد. وقال: أنا فنان شامل أجيد التمثيل والغناء والاستعراض وأحلم بتجسيد شخصية محمد علي باشا صانع نهضة مصر الحديثة، لما يملكه من أسرار.

رسالة إلى الإمارات

وجَّه حسن الرداد رسالة إلى دولة الإمارات، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار. وقال إنه يشعر بالفخر الشديد تجاه كل ما تحقِّقه من إنجازات، معتبراً أن الشعب الإماراتي دائم الحفاوة بالفن المصري، لأنه يتمتع بذائقة عالية لمختلف أنواع الفنون.