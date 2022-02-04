تراجع أرباح “ميتا” يخيب آمال المستثمرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: سجلت “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، انخفاضاً في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع عدد مستخدمي منصاتها خلال نهاية العام، في نتيجة غير مسبوقة للشبكة الاجتماعية العملاقة.

وفقدت خدمة فيسبوك الأساسية نحو مليون مستخدم يومي نشط في ثلاثة أشهر، مسجلة 1.929 مليار مستخدم نهاية ديسمبر الماضي.

وأظهرت النتائج المالية أن “ميتا” حققت 10.3 مليار دولار أرباحاً صافيةً في الربع الأخير من العام الماضي، في انخفاض بنسبة 8 في المئة عن الفترة عينها من العام السابق.