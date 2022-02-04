شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا جلال الشرقاوى.. رحيل قامة مسرحية بعد رحلة عطاء كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الوسط الفنى خبرا حزينا، صباح اليوم، بوفاة المخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى بعد صراع مع المرض متأثرا بفيروس كورونا.

ويعد الفنان جلال الشرقاوي، واحدًا من كبار القامات الفنية في مصر والوطن العربي، فهو صاحب مدرسة خاصة في المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير في اكتشاف عدد من النجوم.

وخلال مشواره الفني شارك جلال الشرقاوي في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام في فيلمي "أمهات في المنفى، خلي بالك من عقلك"، والعديد من الأفلام الأخرى، إلا أنه خاض تجربة الإخراج السينمائي في عدد من الأفلام.

وفى منتصف ستينيات القرن الماضي قدم جلال الشرقاوي أول تجاربه الإخراجية في فيلم "أرملة وثلاث بنات" عام 1965، والفيلم مستوحى من مسرحية للكاتب هنري بيك، وشارك في بطولة الفيلم أمينة رزق، صلاح منصور، نوال أبو الفتوح وسعد أردش.

وفي عام 1965 أخرج الشرقاوي فيلم "العيب" والذي كتب الحوار والقصة له الأديب يوسف إدريس، وشارك في بطولة الفيلم رشدي أباظة، لبنى عبدالعزيز، عبد المنعم إبراهيم، مديحة كامل، صلاح منصور.

وفي عام 1969، كانت تجربة الشرقاوي الإخراجية الثالثة بفيلم "الناس اللي جوه" من تأليف ألبير قصير ويوسف فرنسيس وكتب الحوار الكاتب المسرحي نعمان عاشور، وجاء الفيلم من بطولة يحيي شاهين، ناهد شريف، توفيق الدق، صلاح قابيل، عبد المنعم مدبولي، عادل إمام وعبدالوارث عسر.

وآخر تجاربه الإخراجية في السينما بعام 1972 في فيلم "أعظم طفل في العالم"، سيناريو وحوار على سالم، وشارك جلال الشرقاوي في كتابة السيناريو أيضًا وجاء الفيلم من بطولة رشدي أباظة، هند رستم، ميرفت أمين، صلاح السعدني وعمر خورشيد

وكانت لجلال الشرقاوى تجربة في لبنان عام 1957 بكتابة القصة والسيناريو والحوار لفيلم "إلى أين" والذي تعاون فيه مع المخرج اللبناني جورج نصر، وشارك في بطولة الفيلم نزهة يونس، شكيب خوري وهيام يونس.

وكان لـ جلال الشرقاوي تجربة وحيدة بفيلم "موعد مع القدر" عام 1987 على مستوى الإنتاج وجاء الفيلم من بطولة نبيلة عبيد، محمود ياسين، يسرا، مصطفى فهمي، ناهد جبر، نجاح الموجي وأحمد راتب ومن إخراج محمد راضي.

وعمل المخرج جلال الشرقاوي خلال السنوات الأخيرة على تقديم مسرحية هولاكو للشاعر فاروق جويدة والتي يشارك فيها عدد كبير من الفنانين ولكن لم تخرج للنور ورحل عن عالمنا تاركا إرثا فنيا كبيرا.