شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات عيد الحب.. عاصى الحلانى فى العراق ووائل كفورى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشط نجوم الطرب والغناء فى ليالى عيد الحب ويتهادى العشاق والمحبون الهدايا فى هذا اليوم، ومن ضمن احتفالات عيد الحب يحيى النجم عاصى الحلانى حفلاً غنائيًا، يوم 14 فبراير المقبل فى العراق، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقال مؤخرا أعلن النجم اللبنانى عاصى الحلانى فى تصريحاته لـ"الخليج 365": ليس لدى أى مانع من خوض التجربة سواء فى السينما أو الدراما ومعاييرى هى وجود عمل يضيف لى وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخى وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا فى خوض التجربة، وقدمت عددا من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاحا كبيرا.

كما يحيى النجم وائل كفورى حفلا غنائيا يوم 12 فبراير الحالى فى دبى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

ويستعد النجم راغب علامة لإحياء حفلين غنائيين فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيى الحفل الأول فى مدينة أورلاند بفلوريدا يوم 13 فبراير المقبل، أما الحفل الثانى سيكون يوم 19 من نفس الشهر فى مدينة لو أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وينضم لهؤلاء النجوم المشاركين مع جمهورهم سهرات عيد الحب النجم وائل جسار الذى يحيى حفلا غنائيا، فى دبى، يوم الجمعة 11 فبراير المقبل، ويشاركه فى الحفل الفنانة زينة أفتيموس، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.

ويستعد النجم اللبنانى وائل جسار لطرح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عيان" يوم 20 يناير الحالى، وهى من كلمات القياتى وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وتنطلق النجمة إليسا فى جولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وتستعد لإحياء 4 حفلات غنائية فى شهر فبراير بعدة مدن مختلفة، كما تستعد لإطلاق ألبومها الجديد فى شهر يوليو المقبل ولكنه يحمل مفاجأة حيث ستكون منتجة لأول مرة.

وسيكون الحفل الأول بجولتها الغنائية يوم الجمعة المقبل 4 فبراير فى مدينة هيوستن بولاية تكساس.

أما الحفل الثانى سيكون يوم السبت 5 فبراير فى مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا، والحفل الثالث سيكون يوم الجمعة 11 فبراير فى مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، وآخر حفلات الجولة الغنائية ستكون بمناسبة عيد الحب سيكون فى الفترة من 12 إلى 16 فبراير فى جزر بهاما فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا.

كما تحيى النجمة اللبنانية نوال الزغبى حفلا غنائيا يوم 11 شهر فبراير المقبل فى الأردن، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها.

وكشفت مؤخرا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وتحتفل النجمة اللبنانية ميريام فارس، بعيد الحب خلال حفل غنائى تحييه في إسطنبول بتركيا، يوم 14 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أفضل وأشهر أغنياتها لجمهورها.



وائل جسار



راغب علامة