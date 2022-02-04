تشييع جثمان المخرج الراحل جلال الشرقاوى من مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إيهاب فهمى تشييع جثمان المخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وصلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الجمعة، وكتب على صفحته بموقع فيس بوك: "أستاذ الأجيال أستاذ جلال الشرقاوى فى ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود فى المهندسين".

ورحل المخرج المسرحى الكبير جلال الشرقاوى، صباح اليوم، بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وأعلنت عبير الشرقاوى خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا فى ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

وللمخرج جلال الشرقاوى تاريخ طويل فى الفن، خاصة فى مجال المسرح، وهو من مواليد 14 يونيو 1934 ، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة سنة 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بتقدير امتياز سنة 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا سنة 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا سنة 1962 قسم إخراج. شغل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و 1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التى أخرجها "دنيا حبيتى، دنيا أراجوزات ، كوتش ، أنا متفاءل تصور ، حودة كرامه ، أشطة وعسل ، الجنزير، بحبك يا مجرم، عطية الإرهابية ".