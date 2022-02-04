تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تُشيع جنازة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود.

وأعلنت ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، موعد ومكان العزاء عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتبت "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة"

الموت غيّب جلال الشرقاوي، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا، وتواجده في أيامه الأخيرة بمستشفى العزل.

وأعلنت الخبر ابنته الفنانة عبير الشرقاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت عبير كشفت عن إصابة والدها بكورونا، وعدم استجابة الرئة للعلاج طالبة من الجمهور الدعاء له.