انطلاق فيلم "moonfall" في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي في مصر، فيلم "moonfall"، يوم الأربعاء 2 فبراير، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع مجموعة من الأفلام الأجنبية، بينها: Spider-Man، وscream.

تدور أحداث الفيلم حول هالي بيري واثنين من رواد الفضاء، الذين يتولون مهمة صعبة لإنقاذ كوكب الأرض بعد أن تعرض القمر لاصطدام قوي من قوة غامضة ليحيد عن مساره حول الأرض ما يهدد بفناء الحياة عليها.

فيلم Moonfall من إخراج رولاند إمريش الحائز على العديد من الجوائز عن فيلميه الشهيرين Independence Day وGodzilla، كما شارك في تأليف الفيلم مع هارالد كلوسر وسبنسر كوهين، وبطولة هالي بيري الحائزة على الأوسكار في 2002 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Monster’s Ball، ويشاركها البطولة باتريك ويلسون، جون برادلي، مايكل بينيا، تشارلي بلامر، كيلي يو ودونالد ساذرلاند.