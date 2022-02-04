ياسين أبو رواش طالب بـ"11:11" ومناضل بجامعة الأزهر في "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الممثل الشاب ياسين أبو رواش، إنه يشارك في فيلم "11:11" بدور طالب جامعي، وهو زميل الممثل الشاب معتز هشام والممثلة نور إيهاب.

وقال ياسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية ماندو زميل راضي ومي في الكلية، وتم اختياري للدور من المخرج كريم أبو زيد".

أشار ياسين إلى أن له تجارب سابقة في عالم التمثيل، لكنه يعتبر "11:11" فرصة جيدة ليتعرف عليه الجمهور، لافتا أن أكثر الأدوار التي جعلت الجمهور يعرفه، كان من خلال مشاركته في مسلسل "الأب الروحي"، إذ ظهر بدور سالم نجل الفنان الراحل هادي الجيار.

"11:11" بطولة إياد نصار، غادة عادل، هند عبدالحليم، محمد الشرنوبي، معتز هشام، نور إيهاب.

ياسين لم يدرس التمثيل، ولكنه يعمل على تنمية موهبته من خلال المشاركة في ورش للتمثيل، كما يفكر في الالتحاق بالمعهد في أقرب فرصة.

ينتظر ياسين طرح فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، والذي يشارك فيه بدور مناضل في جامعة الأزهر وقت ثورة 1919، وعن التجربة يقول "فرصة حلوة بالنسبة لي الحمد لله اني أشارك مع المخرج الكبير مروان حامد، وفي عمل من بطولة نجمين هما أحمد عز وكريم عبدالعزيز".