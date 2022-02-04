شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعود للأدوار الشعبية فى "بابلو" مع حسن الرداد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة نجلاء بدر لتقديم الأدوار الشعبية مرة أخرى وذلك خلال مسلسل "بابلو" الذي تشارك في بطولته مع حسن الرداد والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد شخصية فتاة شعبية تدعى "توحة" تعيش مع أسرتها في حارة وتواجه العديد من الموافق، وذلك بعدما قدمت دور الفتاة الشعبية في مسلسل "رمضان كريم" عام 2017.

مسلسل "بابلو" تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين ومن المقرر انطلاق تصويره غداً السبت مع وضع جدول زمنى للحاق بالعرض في شهر رمضان 2022.

وتعافت نجلاء بدر مؤخراً من إصابتها بفيروس كورونا

وقدمت نجلاء بدر مؤخراً بطولة حكاية بعنوان "ويبقى الأثر" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا انا" الذى تم عرضه على قناة DMC، وهى فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، لطفى لبيب، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال نجلاء بدر في دراما رمضان، مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وعرض في شهر رمضان الماضى، وهو بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، ، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.