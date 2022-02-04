شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنان مجدى وهبة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة الفنان مجدى وهبة الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1990 والذى قدم العديد من الأعمال وتركت بصمة كبيرة في مشواره الفني، كان من أهمها دوره فى فيلم حنفى الأبهة حينما لعب دور "خيرى" زعيم العصابة الذي يواجه حنفى الأبهة فى صراع مثير على مدار الفيلم.

يعتبر الفنان الراحل مجدى وهبة، من أشهر الفنانين على الساحة الفنية من مواليد 1944، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تميز بأدوار الشر فى عدد من أعماله الفنية، شارك فى الأعمال السينمائية بـ70 فيلمًا، من أبرزها "حنفى الأبهة"، "الوحل"، "ثرثرة فوق النيل"، "بذور الشيطان"، "ضربة شمس"، أما بالنسبة للأعمال الدرامية شارك بـ "الكعبة المشرفة"، و"عطش السنين "رقيب لا ينام"، "هند والدكتور نعمان" عمرو بن العاص، "هاربات من الماضى"، وشارك أيضا فى مسرحيات "تزوير فى أوراق عاطفية"، "الخوافين"، "وش السعد".

رحل مجدى وهبة عن عالمنا وهو فى سن صغيرة، حيث لم يكن أتم الـ50 عاما من عمره بعد، ولكنه ترك وراءه مسيرة فنية هائلة منوعة ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات.