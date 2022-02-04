"السيدة العظيمة".. سيمون تنعى عايدة عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة سيمون، الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، التي وافتها المنية مساء الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

وكتبت سيمون، عبر حسابها على تويتر: "السيدة العظيمة والفنانة الراقية عايدة عبدالعزيز.. الله يرحمها.. البقاء لله".

وأعلن خبر وفاتها، الفنان منيرمكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض.

وأضاف، أن جنازة الراحلة ستنطلق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الجمعة.

وقدمت عايدة، خلال مشوارها الفني، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، "ضمير أبلة حكمت".