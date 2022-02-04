محمد صبحي: وداعا عايدة عبدالعزيز.. فنانة كبيرة وإنسانة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز، التي غادرت عالمنا مساء الخميس 3 فبراير، بعد صراع مع المرض.

ونشر صبحي صورة للراحلة، معلقا "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، ببالغ الحزن والأسى أنعي اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معني عايدة عبدالعزيز شاركت معي كافة أجزاء ونيس وأيضاً رحلة المليون".

وتابع "وداعاً يا عايدة.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".

وقدمت عايدة، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، "ضمير أبلة حكمت".