شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع من الجمهور والنقاد لفيلم دينزل واشنطن الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The Tragedy of Macbeth على تقييم وصل إلى %93 من قبل 255 ناقد عالمى، و %79 من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

طرح فيلم The Tragedy of Macbeth في عدد من دور العرض حول العالم في 25 ديسمبر من العام الماضى 2021، ووصل منصة Apple+ يوم 14 يناير الماضى.

فيلم The Tragedy of Macbeth من بطولة النجم العالمي دينزل واشنطن، والنجمة العالمية فرانسيس مكدورماند، الفيلم الجديد يعد عمل درامي أبيض وأسود أمريكي، من إخراج الأخوين كوين، ومبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض في 25 ديسمبر 2021 وبعد ذلك سيعرض على Apple+، في 14 يناير الماضى.

تدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.