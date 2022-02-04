شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى ابن مصطفى فهمى فى مسلسل "بابلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمود حجازى فى أحداث مسلسل "بابلو"، من بطولة حسن الرداد، فى دور ابن النجم مصطفى فهمى، بعد إنضمامه للعمل خلال الأيام الماضية، من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وإنتاج ممدوح شاهين، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ومن المقرر انطلاق التصوير السبت المقبل.

ويشارك في بطولته كل من أروى جودة ونجلاء بدر ورشوان توفيق وصلاح عبد الله ومحمد جمعة وسلوى عثمان وتواصل الشركة المنتجة عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسبوع المقبل.

مسلسل "بابلو" يسجل التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، بعد مسلسل "شاهد عيان" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته هنا شيحة وبسمة ومحمد لطفى ووليد فواز، وفيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته مى عمر وشيرين رضا وفتحى عبد الوهاب.

من ناحية أخرى يشارك محمود حجازى فى الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة". الذى يعرض حالياً على قناة DMC، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد عادل، نرمين الفقي، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، خالد كمال، أماني كمال، محمد حاتم وآخرون ومن تأليف وإخراج هاني كمال.