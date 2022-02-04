شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال تزغرد على الهواء بعد فوز مصر على الكاميرون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الفنانة ميمي جمال زغرودة على الهواء عقب فوز المنتخب المصري على الكاميرون وصعوده إلى المباراة النهائية، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية.

وقالت ميمي جمال: الحمد لله المنتخب المصري شرفنا وأسعد الملايين.

وأضافت الفنانة ميمي جمال أنها غائبة من حوالي 5 سنوات عن الفن، متابعة خلال البرنامج: "بتفرج على التليفزيون، وسامعة الفنانين بياخدوا ملايين كتير فقولت أرجع يمكن أخدلي مليون جنيه، وجلست مع ممدوح شاهين فاجئني بمبلغ صغير قمت مشيت".

وتابعت: "أنا المهم عندي أقدم دور له رسالة، ولما رجعت حسيت نفسي ممثلة مبتدئة علشان الكاميرات اتغيرت وكل حاجة اتغيرت".

جدير بالذكر أن برنامج التاسعة يذاع عبر القناة الأولى المصرية يوميا ويقدمه من السبت إلى الأربعاء الإعلامي يوسف الحسيني، ويقدمه يوم الخميس الإعلامية شافكي المنيري، أما عن يوم الجمعة فتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم.

وقررت ميمى جمال العودة إلى التمثيل من جديد العام الماضي، بل وبشكل مكثف حيث شاركت في أكثر من عمل تم عرضه مؤخراً، كما تعكف على تصوير أكثر من عمل آخر في الوقت الحالي، والمصادفة أن كل الأعمال التي تشارك فيها من نوعية الـ 5 أو 10 حلقات، ليكون 2021 عام العودة بالنسبة لميمى جمال بعد غياب سنوات.