شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق أمنية مصطفى المصاب بمرض نادر ويحتاج لزراعة جهاز هضمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادة النجم تامر حسنى، فى حرصه على تلبية أمنيات جمهوره العريض ومتابعيه، زار الشاب "مصطفى" الذى يحتاج لزراعة جهاز هضمى بعدما طلب مقابلته، وقدم النجم تامر حسنى للمريض كل الدعم، حيث يعانى من مرض نادر يدعى Cipo، ويحتاج لزراعة جهاز هضمى كامل في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد وصول المرض إلى مراحل متقدمة، حيث زاره فى منزله.

حرص نجم الجيل على الذهاب إليه سريعا بعد علمه بمدى حب مصطفى له وحرصه الدائم على مشاهدة أفلامه، ومرضه النادر التى استغاثت والدته من أجله، ورغم كل هذا الحب الذى يكمنه مصطفى تجاه نجم الجيل إلا أنه لما يصدق أن هذا تامر حسنى وتخيل بأنه شخص ما يشبه له.

وحاول تامر حسنى إثبات ذلك لمصطفى، وغنيا سويا أغنية "خليك فولاذى"، مما أدخل البهجة على مصطفى، كما حرص نجم الجيل على بث الروح المعنوية بداخل مصطفى ومداعبته ووعده بالغناء سويا في فيديو جديد ولعب كرة القدم سويا بعد شفائه بإذن لله.

وكانت السيدة زينب مهاب استغاثت لإنقاذ حياة ابنها مصطفى، 17 عامًا، والذي يعاني من مرض نادر يُدعى CIPO، حيث يحتاج إلى زرع كامل للجهاز الهضمي في أسرع وقت، نظرًا لـ وصول المرض إلى مراحل متقدمة.

وقالت السيدة زينب مهاب، "ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش امعاء ولا معده ولا بنكرياس ولما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن أو أى دواء يعني ألم طول الحياة ومفيش صحة نهائي و ده مأثر على ادراكه.

وتابعت زينب مهاب: "نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في أول الفيديو قبل المرض.. ادعو له أرجوكم و ناشدوا الجميع لإنقاذ مصطفى، الموضوع مش سهل ومش اي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات والتكاليف اللي بتتجاوز 36 مليون جنيه، الموضوع أكبر من الأشخاص عشان كدا اتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنية الفاضلة".

واختتمت الأم زينب مهاب حديثها، "شكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني، شكراً يا تامر على سرعة استجابتك وعلى كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل انت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني وينصرك ويسترك دنيا وآخره".



تامر حسنى يزور مصطفى



تامر حسنى يداعب مصطفى



تامر حسنى والشاب مصطفى