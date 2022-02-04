بهذه الكلمات.. فتحي عبدالوهاب ينعى عايدة عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، التي وافتها المنية مساء الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 92 عاما.

ونشر فتحي، صورة لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء والدوام لله".

وأعلن خبر وفاتها، الفنان منيرمكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنانة القديرة رحلت عن عالمنا داخل منزلها بعد صراع مع المرض.

وأضاف، أن أسرة الراحلة لم تحدد حتى الآن موعد ومكان جنازتها.

وقدمت عايدة، خلال مشوارها الفني، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامي والعبيط، خرج ولم يعد".

ومن أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، "ضمير أبلة حكمت".