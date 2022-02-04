مسلسلات رمضان 2022.. فريق "حد فاصل" يواصل التصوير في شبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتواجد صنّاع مسلسل "حد فاصل" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، في فيلا على طريق شبرامنت بالمريوطية، لتصوير حكاية جديدة من المسلسل تحمل عنوان "البحث عن فتيحة".

ويواصل فريق عمل "البحث عن فتيحة"، العمل على المشاهد المتبقية قبل مرحلة المونتاج، تمهيدًا للعرض في السباق الرمضاني المُقبل 2022، والحكاية من بطولة نضال الشافعي، أحمد حلاوة، صبري عبدالمنعم، إيمان سلامة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ياسر الزنكلوني، من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة جولدن ميديا.

وانتهى المخرج تامر حمزة، مؤخرًا من تصوير مشاهد حكاية "بنات السباعي" والتي تلعب بطولتها الفنانة ريم البارودي، وهي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حد فاصل".

"بنات السباعي" يشارك في بطولتها إلى جانب ريم البارودي، كل من: محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، محمد التاجي، هناء الشوربجي، هبة حسن، مارتينا عادل، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.