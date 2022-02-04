بالصور| مسلسلات رمضان 2022.. كامل أبو علي يزور موقع تصوير "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المنتج كامل أبو علي على القيام بزيارة لنجوم مسلسله "دايما عامر" الذين يواصلون التصوير للحاق بالعرض الرمضاني في أبريل 2022.

وكان أبو علي قد زار التصوير من قبل أثناء تواجد فريق العمل بقياده المخرج مجدي الهواري في مدينة الغردقة.

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان هو التجربة الإنتاجية الجديدة لشركة الباتروس للإنتاج والتوزيع، والمسلسل يتحدث عن مشاكل وأزمات التعليم، وسيتم عرضه رمضان 2022.

يشارك في بطولة المسلسل كل من لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، محمد محمود، شريف الدسوقي وصلاح عبدالله، تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.