شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ناعية عايدة عبد العزيز: فقدنا فنانة عظيمة ذات قدرات فنية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النحمة الكبيرة نبيلة عبيد، الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز، التى وافتها المنية مساء أمس، الخميس، عن عمر ناهز 92 عاما وبعد صراع مع المرض، مؤكدة أنها كانت صديقة وزميله غالية وفنانة عظيمة وممثلة ذات قدرات فنية مختلفة.

وقالت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله.. فقدنا فنانة عظيمة وممثلة ذات قدرات فنية مختلفة، ربنا يرحمك.. كنتى صديقة وزميله غالية، الأستاذة عايدة عبد العزيز وداعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



نبيلة عبيد

ورحلت الفنانة عايدة عبد العزيز، مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 92 عاما.

وتركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".