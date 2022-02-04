شكرا لقرائتكم خبر عن بفلتر غريب.. ياسمين عبد العزيز تظهر لجمهورها خلال الاحتفال بالفوز على الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز فى إطلالة غريبة وفلتر غريب، خلال مشاهدتها مباراة مصر والكاميرون، والاحتفال بالتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا على الأراضى الكاميرونية، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو قصير وهى تداعب فيه جمهورها ومتابعيها، أثناء مباراة مصر والكاميرون، دون أن تعلق بأى شيء.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.



الفنانة ياسمين عبد العزيز



ياسمين



