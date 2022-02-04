شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: توقعت أبو جبل يصد كورتين ومليار مبروك لأم الدنيا ووحوش مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسنى فيديو على حسابه الشخصى على إنستجرام، أثناء متابعته مباراة كرة القدم بين منتخب مصر والكاميرون فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، ويظهر الفيديو توقع تامر بتصدى أبو جبل لضربة الجزاء الثانية لمنتخب الكاميرون، وعلق حسنى على الفيديو قائلا: "توقعاتى أثناء المباراة حصلت بالضبط والحمد لله، قولت أبو جبل هيصد كورتين ورا بعض، مليار مبروك لأم الدنيا مصر، مليار مبروك لوحوش مصر، أحسنتوا يا رجالة عقبال اللى جاى يا رب".

وكان النجم تامر حسنى قد وجه الشكر إلى كل الجمهور الذى شارك فى الاستفتاءات الفنية المختلقة وصوتوا لنجم الجيل كأفضل ممثل عن فيلمه "مش أنا" الذى تم عرضه العام الماضى، بالإضافة إلى فوز فيلمه الأخير "مش أنا" بجائزة أفضل فيلم في أكثر من استفتاء أيضاً، كما وجه أيضاً الشكر لكل فريق عمل الفيلم أمام ووراء الكاميرا حيث كتب رسالة خاصة لهم عبر حسابه على موقع "إنستجرام" جاء فيها.

فيلم "مش أنا" تم عرضه في شهر يونيو 2021، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.