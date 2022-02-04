شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تبدأ تصوير مسلسل "رانيا وسكينة" الأسبوع المقبل للعرض فى رمضان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة روبى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل "رانيا وسكينة"، يوم 10 فبراير الجارى فى الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن تنافس به فى موسم شهر رمضان المقبل، وجارى التعاقد مع باقى الأبطال استعدادًا لانطلاق التصوير، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، حيث تعمل روبي على تحضيرات الشخصية التى تظهر بها فى الوقت الحالى.

من ناحية أخرى تستعد روبى لبطولة مسلسل جديد بعنوان "لحم ودم" مكون من 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج إسلام خيرى ومن المقرر انطلاق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، وتجسد روبى خلال أحداثه دور دكتورة تواجه العديد من المواقف فى إطار تشويقى.

واعتذرت روبى مؤخراً عن المشاركة في بطولة مسسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى ومقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث جاء اعتذار روبى في اللحظات الأخيرة بسبب ارتباطها بأعمال أخرى.

يشار إلى أن روبى تبدأ تصوير فيلم "جروب الماميز"، الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج معتز التونى من تصوير مسلسل "اللعبة 3"، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب روبي غادة عادل وريم مصطفى.

وكانت آخر أعمال روبى الدرامية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.