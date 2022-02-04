شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى لـ صامويل إيتو: "خسرت.. إنى آسف".. ابقى تعالى بدرى الحرب متتأخرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد هنيدى بالفوز الذى حققه منتخب مصر على الكاميرون، بركلات الترجيح، والتأهل لمواجهة السنغال فى نهائى بطولة كاس الأمم الأفريقية، مساء الأحد المقبل، ساخرا من النجم الكاميرونى صامويل إيتو، على تصرحاته قبل المباراة ووصفها بـ"الحرب".

ونشر هنيدى صورة لإيتو، حزينا بعد المباراة وفوز الفراعنة، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "شاهد رد فعل صامويل إيتو.. ابقى تعالى بدرى الحرب متتأخرش"، كما قال فى بوست آخر عبر صفحته على فيس بوك: "خسرت.. آنى آسف".



هنيدى

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.